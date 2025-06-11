Искал военные авиабазы на Львовщине для удара РФ: СБУ разоблачила вражеского агента

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области местного жителя, который собирал разведданные для российских авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

По данным следствия, 57-летнего безработного мужчину завербовали российские спецслужбы через пророссийские Telegram-каналы.

Задачей агента был поиск военных аэродромов в западном регионе. Он объезжал местность, фотографировал объекты и фиксировал геолокации на Google-картах, а затем передавал их куратору из ФСБ через анонимный чат.

Фото: СБУ разоблачила агента ФСБ на Львовщине (t.me/SBUkr)

Хотя предатель и пытался конспирироваться - удалял переписку после каждого сеанса связи, специалисты СБУ обнаружили его, задокументировали деятельность и задержали.

У него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Что грозит

Мужчине уже сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.