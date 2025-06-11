Искал военные авиабазы на Львовщине для удара РФ: СБУ разоблачила вражеского агента
Служба безопасности Украины задержала во Львовской области местного жителя, который собирал разведданные для российских авиаударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
По данным следствия, 57-летнего безработного мужчину завербовали российские спецслужбы через пророссийские Telegram-каналы.
Задачей агента был поиск военных аэродромов в западном регионе. Он объезжал местность, фотографировал объекты и фиксировал геолокации на Google-картах, а затем передавал их куратору из ФСБ через анонимный чат.
Фото: СБУ разоблачила агента ФСБ на Львовщине (t.me/SBUkr)
Хотя предатель и пытался конспирироваться - удалял переписку после каждого сеанса связи, специалисты СБУ обнаружили его, задокументировали деятельность и задержали.
У него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Что грозит
Мужчине уже сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области были разоблачены два агента ФСБ, которые корректировали воздушные атаки врага по территории региона, в том же числе и Днепру.
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