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Шукав військові авіабази на Львівщині для удару РФ: СБУ викрила ворожого агента

Середа 11 червня 2025 13:37
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Шукав військові авіабази на Львівщині для удару РФ: СБУ викрила ворожого агента Фото: СБУ викрила агента ФСБ на Львівщині (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України затримала у Львівській області місцевого мешканця, який збирав розвіддані для російських авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними слідства, 57-річного безробітного чоловіка завербували російські спецслужби через проросійські Telegram-канали.

Завданням агента був пошук військових аеродромів у західному регіоні. Він об’їжджав місцевість, фотографував об’єкти та фіксував геолокації на Google-картах, а згодом передавав їх куратору з ФСБ через анонімний чат.

Шукав військові авіабази на Львівщині для удару РФ: СБУ викрила ворожого агента

Фото: СБУ викрила агента ФСБ на Львівщині (t.me/SBUkr)

Хоч зрадник і намагався конспіруватися - видаляв листування після кожного сеансу зв’язку, фахівці СБУ виявили його, задокументували діяльність і затримали.

У нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.

Що загрожує

Чоловіку вже повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Дніпропетровській області було викрито двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки ворога по території регіону, у тому ж числі й Дніпру.

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