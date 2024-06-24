Обязаны ли переселенцы возвращать выплаты, если их начислили по ошибке

РБК-Украина рассказывает о том, обязуют ли ВПЛ вернуть выплаты, если их насчитали ошибочно.

Когда переселенец может потерять право на выплаты

С 1 марта государство изменило условия выплат переселенцам. Чтобы их получить нужно соответствовать определенным критериям. Кому из переселенцев полагаются выплаты, мы подробно рассказывали в нашем предыдущем материале.

При этом если ВПЛ продлили или назначили выплаты, но потом оказалось, что человек не отвечает критериям, то помощь могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.

В соответствии с п.7-1 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ с 1 декабря 2023 г. пособие не назначается / не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение трех месяцев перед обращением или во время его получения, лицо из числа членов семьи осуществило:

операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты (или банковских металлов) на сумму от 100 тыс. гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских (в том числе реабилитационных, протезирования), социальных и/или образовательных услуг)

или совершила покупку имущества на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен

или имеет депозит на эту сумму

То есть, если покупку совершил одним член семьи, то лишает права на получение выплат всех получателей помощи из числа членов этой семьи.

Должен ли переселенец вернуть ошибочно выплаченные деньги

В соответствии с п. 9 этого же Порядка уполномоченное лицо обязано в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на определение права на получение помощи, проинформировать об этом орган социальной защиты населения, уполномоченное лицо исполнительного сельского органа, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Если ВПЛ вовремя не сообщил об изменениях в имущественном положении и и произошли начисления, то требования соцзащиты о возврате выплаченных средств являются правомерными. Это предусмотрено пунктом 29 Порядка.

Орган социальной защиты населения с момента выявления факта излишне выплаченной помощи определяет объем неправомерно перечисленных средств и должен в течение 30 рабочих дней сообщить об этом получателю, отправив уведомления по почте или с помощью средств электронной связи.

В случае невозврата ошибочно начисленных средств ВПЛ добровольно в установленные сроки, орган социальной защиты населения поднимает вопрос об их взыскании в судебном порядке.