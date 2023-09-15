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Летели в Хмельницкую область. Силы ПВО ночью сбили 17 "шахедов"

Хмельницкая область, Пятница 15 сентября 2023 09:30
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Летели в Хмельницкую область. Силы ПВО ночью сбили 17 "шахедов" Фото: силы ПВО ночью сбили 17 "шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 15 сентября пыталась атаковать Украину дронами-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила все вражеские "шахеды."

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью были зафиксированы пуски 17 дронов типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Вражеские беспилотники двигались в направлении Хмельницкой области.

Силы противовоздушной обороны показали 100% результат и сбили все 17 "шахедов" по маршруту следования.

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

Ночная атака на Украину

Напомним, воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ударов беспилотниками этой ночью. Ночью в ряде областей Украины звучала воздушная тревога.

Кроме того, в Винницкой и Хмельницкой области раздавались взрывы. Жителей предупреждали, что взрывы связаны с работой ПВО.

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ПВО атака дронов дрони Воздушные силы Украины Хмельницкая область
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