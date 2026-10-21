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"Искали доказательства по другому делу": Пышный заявил, что обыски НАБУ не касались его работы в НБУ

20:48 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Иван Носальский
"Искали доказательства по другому делу": Пышный заявил, что обыски НАБУ не касались его работы в НБУ Фото: Андрей Пышный, глава НБУ (Getty Images)
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Глава НБУ Андрей Пышный утверждает, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его личной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пышного в Facebook.

Детали следственных действий

По словам Пышного, согласно постановлению суда, уголовное производство касается других обстоятельств и лиц.

"По результатам обысков не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении мной или кем-либо из служащих НБУ любых правонарушений", - уточнил он.

Призыв к независимости НБУ

Глава Нацбанка поддержал работу антикоррупционных органов и выразил готовность к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона.

Пышный призвал сохранить независимость НБУ, которая предусматривает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение и неуклонное соблюдение закона.

Также он заявил, что продолжает выполнять обязанности главы Нацбанка.

Обыски у Пышного

Напомним, сегодня, 21 октября, стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски у главы Нацбанка Андрея Пышного.

В НАБУ заявили, что в ходе обысков никого не задерживали. Также подозрения детективы не объявляли.

На фоне обысков в сети начали распространять слухи о том, что Пышный якобы подал в отставку. Такие вбросы опровергли источники РБК-Украина в НБУ.

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