"Искали доказательства по другому делу": Пышный заявил, что обыски НАБУ не касались его работы в НБУ
Глава НБУ Андрей Пышный утверждает, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его личной работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пышного в Facebook.
Детали следственных действий
По словам Пышного, согласно постановлению суда, уголовное производство касается других обстоятельств и лиц.
"По результатам обысков не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении мной или кем-либо из служащих НБУ любых правонарушений", - уточнил он.
Призыв к независимости НБУ
Глава Нацбанка поддержал работу антикоррупционных органов и выразил готовность к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона.
Пышный призвал сохранить независимость НБУ, которая предусматривает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение и неуклонное соблюдение закона.
Также он заявил, что продолжает выполнять обязанности главы Нацбанка.
Обыски у Пышного
Напомним, сегодня, 21 октября, стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски у главы Нацбанка Андрея Пышного.
В НАБУ заявили, что в ходе обысков никого не задерживали. Также подозрения детективы не объявляли.
На фоне обысков в сети начали распространять слухи о том, что Пышный якобы подал в отставку. Такие вбросы опровергли источники РБК-Украина в НБУ.