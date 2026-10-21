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"Шукали докази в іншій справі": Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосувалися його роботи в НБУ

20:48 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
"Шукали докази в іншій справі": Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосувалися його роботи в НБУ Фото: Андрій Пишний, голова НБУ (Getty Images)
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Голова НБУ Андрій Пишний стверджує, що обшуки НАБУ не стосуються ні діяльності Нацбанку, ні його особистої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пишного у Facebook.

Деталі слідчих дій

За словами Пишного, згідно з постановою суду, кримінальне провадження стосується інших обставин та осіб.

"За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень", - уточнив він.

Заклик до незалежності НБУ

Голова Нацбанку підтримав роботу антикорупційних органів та висловив готовність до повної співпраці зі слідством у рамках закону.

Пишний закликав зберегти незалежність НБУ, яка передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу та неухильне дотримання закону.

Також він заявив, що продовжує виконувати обов’язки голови Нацбанку.

Обшук у Пишного

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у голови Нацбанку Андрія Пишного.

У НАБУ заявили, що під час обшуків нікого не затримували. Також підозри детективи не оголошували.

На тлі обшуків у мережі почали поширювати чутки про те, що Пишний нібито подав у відставку. Такі вкиди спростували джерела РБК-Україна в НБУ.

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