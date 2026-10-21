"Шукали докази в іншій справі": Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосувалися його роботи в НБУ
Голова НБУ Андрій Пишний стверджує, що обшуки НАБУ не стосуються ні діяльності Нацбанку, ні його особистої роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пишного у Facebook.
Деталі слідчих дій
За словами Пишного, згідно з постановою суду, кримінальне провадження стосується інших обставин та осіб.
"За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень", - уточнив він.
Заклик до незалежності НБУ
Голова Нацбанку підтримав роботу антикорупційних органів та висловив готовність до повної співпраці зі слідством у рамках закону.
Пишний закликав зберегти незалежність НБУ, яка передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу та неухильне дотримання закону.
Також він заявив, що продовжує виконувати обов’язки голови Нацбанку.
Обшук у Пишного
Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у голови Нацбанку Андрія Пишного.
У НАБУ заявили, що під час обшуків нікого не затримували. Також підозри детективи не оголошували.
На тлі обшуків у мережі почали поширювати чутки про те, що Пишний нібито подав у відставку. Такі вкиди спростували джерела РБК-Україна в НБУ.