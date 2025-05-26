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Ищете подержанное авто? В МВД объяснили, как не стать жертвой мошенников

Покупка подержанного авто требует бдительности (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Купить новую машину из автосалона - по карману не каждому украинцу, поэтому при выборе транспортного средства многие люди отдают предпочтение подержанным авто. Однако несмотря на большой выбор и более доступные цены, на вторичном рынке можно наткнуться порой на "кота в мешке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Покупка подержанного авто: самые распространенные проблемы

Украинцам напомнили, что на вторичном рынке авто - большой выбор и более доступные цены, однако вместо машины своей мечты можно приобрести "кота в мешке".

Отмечается, что во время перерегистрации транспортных средств с одного владельца на другого, администраторы сервисных центров МВД часто обнаруживают:

  • поддельные документы;
  • перебитые номера кузова;
  • международный розыск.

Как не стать жертвой мошенников: совет МВД

Для того чтобы не попасть впросак при покупке подержанного авто, украинцам советуют провести экспертное исследование транспорта у специалистов Экспертной службы МВД.

"Это - гарантия надежной и безопасной покупки", - отметили в ГСЦ.

Уточняется, что при перерегистрации автомобиля, который уже был зарегистрирован в Украине, экспертное исследование проводится исключительно по желанию:

  • или продавца;
  • или покупателя.

Что происходит во время экспертного исследования

В МВД объяснили, что в рамках экспертного исследования транспорта специалисты:

  • проверяют подлинность идентификационных номеров транспортного средства;
  • проверяют подлинность регистрационных документов;
  • составляют соответствующее заключение;
  • вносят сведения в электронный реестр.

"С готовым заключением можно перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД, независимо от места проведения экспертного исследования", - отметили в ГСЦ.

В каких случаях экспертное исследование - обязательно

Гражданам сообщили, что сейчас экспертное исследование является обязательным только для первой регистрации транспортного средства, которое было в использовании за рубежом.

Тем временем при перерегистрации на нового владельца, экспертное исследование проводится по желанию покупателя или продавца.

"При регистрации нового авто из салона вывод Экспертной службы МВД не нужен", - отметили в ГСЦ МВД.

В завершение украинцам напомнили, что воспользоваться услугой экспертного исследования можно:

  • по предварительной онлайн-записи на сайте через е-запись;
  • зарегистрировавшись через терминал, расположенный в сервисном центре МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе.

Читайте также, что украинцам делать с уничтоженным авто во время войны (если, например, транспорт сгорел или был разбит).

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