RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ищем золотую середину". В МВД рассказали о наказаниях для тех, кто бежал от войны за границу

Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В вопросе наказания для тех военнообязанных, кто уехал незаконно из Украины во время войны, нужно руководствоваться правилом "золотой середины". В то же время государство должно выработать общий подход к этой проблеме.

Такое мнение высказал глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинской правде".

"Здесь золотую середину надо найти. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной - неприятие одним слоем населения тот слой населения, который бежал просто от войны", - говорит он.

Клименко не исключил, что в качестве наказания возможно, будет административный штраф по возвращении в Украину.

"Конечно, если они проехали по поддельным документам - это уже уголовная ответственность", – подчеркнул глава МВД.

Он также добавил, что в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.

"Моральная сторона это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, которые должны эту справедливость и юридически и морально свести к одному", - добавил он.

Клименко подчеркнул, что "те, кто уехал легально, это совсем другая история", а другие нарушили закон, потому что как правило уехали не легально.

"Нелегально выехал по системе "Шлях", нелегально выехали по документам ВЛК и МСЭК, нелегально уехал в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, что государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину", - констатировал он.

Экстрадиция уклонистов в Украину

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года. В связи с этим выезд военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет из Украины запрещен. Но это не мешало желающим за денежное вознаграждение, которое порой в некоторых схемах доходило до 10 тысяч долларов, выезжать из страны незаконно.

Ранее член комитета ВР Федор Вениславский заявлял, что целью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, кто выехал за границу незаконно. Они должны понести криминальную ответственность.

Как может работать механизм экстрадиции и начнут ли вскоре возвращать из-за границы уклоняющихся, незаконно выехавших из Украины - читайте в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украинывыезд за границуМобилизация в Украине