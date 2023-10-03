"Ищем золотую середину". В МВД рассказали о наказаниях для тех, кто бежал от войны за границу

"Здесь золотую середину надо найти. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной - неприятие одним слоем населения тот слой населения, который бежал просто от войны", - говорит он.

Клименко не исключил, что в качестве наказания возможно, будет административный штраф по возвращении в Украину.

"Конечно, если они проехали по поддельным документам - это уже уголовная ответственность", – подчеркнул глава МВД.

Он также добавил, что в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.

"Моральная сторона это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, которые должны эту справедливость и юридически и морально свести к одному", - добавил он.

Клименко подчеркнул, что "те, кто уехал легально, это совсем другая история", а другие нарушили закон, потому что как правило уехали не легально.

"Нелегально выехал по системе "Шлях", нелегально выехали по документам ВЛК и МСЭК, нелегально уехал в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, что государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину", - констатировал он.

Экстрадиция уклонистов в Украину

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года. В связи с этим выезд военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет из Украины запрещен. Но это не мешало желающим за денежное вознаграждение, которое порой в некоторых схемах доходило до 10 тысяч долларов, выезжать из страны незаконно.

Ранее член комитета ВР Федор Вениславский заявлял, что целью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, кто выехал за границу незаконно. Они должны понести криминальную ответственность.

Как может работать механизм экстрадиции и начнут ли вскоре возвращать из-за границы уклоняющихся, незаконно выехавших из Украины - читайте в материале.