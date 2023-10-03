"Шукаємо золоту середину". У МВС розповіли про покарання для тих, хто втік від війни за кордон

"Тут золоту середину треба знайти. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема в подальшому буде соціальною - несприйняття однією верствою населення ту верству населеення, яка втікла просто від війни", - каже він.

Клименко не виключив, що в якості покарання можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.

"Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами - це вже кримінальна відповідальність", - піждкреслив голова МВС.

Він також додав, що в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

"Моральна сторона це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни і тих хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто менше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичним нормам, які мають цю справедливість і юридично і морально звести до одного", - додав він.

Клименко наголосив, що "ті, хто виїхав легально, це зовсім інша історія", а інші порушили закон, тому що як правило виїхали не легально.

"Нелегально виїхав через систему "Шлях", нелегально виїхали через документи ВЛК та МСЕК, нелегально виїхав у відрядження, або на навчання. Тому, звичайно що тут держава зараз шукає золоту середину, щоб цих людей можна було повернути в Україну", - констатував він.

Екстрадиція ухилянтів в Україну

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще як мінімум до 15 листопада 2023 року. У зв'язку із цим виїзд військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років з України заборонено. Але це не заважало охочим за грошову винагороду, яка часом у деяких схемах сягала 10 тисяч доларів, виїжджати з країни незаконно.

Раніше член комітету ВР Федір Вениславський заявляв, що метою екстрадиції ухилянтів в Україну є повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно. Вони мають понести кримінальну відповідальність.

Як може працювати механізм екстрадиції і чи почнуть невдовзі повертати з-за кордону ухилянтів, які незаконно виїхали з України - читайте в матеріалі.