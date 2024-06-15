Ищет пушечное мясо. Постпред Украины в ООН рассказал, как РФ вербует иностранцев на войну

Дипломат в заявлении Делегации Украины на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности" призвал все государства-члены Организации к противодействию такой кампании Кремля.

"Призываем все государства-члены ООН отслеживать российских рекрутеров в ваших странах и принимать меры по предотвращению разрушительного влияния российского кризиса на безопасность ваших граждан. Проясним, Россия ищет пушечное мясо", - отметил Кислица.

Также дипломат для примеров подобной вербовки привел информацию о российском рекрутинге среди граждан стран Африки и Азии.

"Как сообщают международные СМИ, российские власти угрожали не продлить визы африканским студентам и работникам, если они не соглашаются пойти в армию. Москва задерживает иностранцев с рабочими визами и заставляет их выбирать между депортацией или призывом в армию", - говорится в публикации Кислицы.

Он добавил, что РФ также начала глобальную кампанию рекрутинга, заманивая иностранных граждан обещаниями выгодной работы, и впоследствии бросает их на фронт.

"Среди последних случаев - бегство 22 шри-ланкийцев, сумевших дезертировать из российской армии и вернуться домой. Как описал эту ужасную ситуацию 11 июня спикер Министерства обороны Шри-Ланки, (цитирую) "Их обманули"", - говорит украинский дипломат.

Кислица рассказал, что один из этих 22 человек, мужчина по имени Анил Мадусанка, в беседе журналистами признался, что получил предложение работать водителем в России, однако по приезде ему "передали штурмовую винтовку и отправили на передовую".

"После ранения он смог бежать в посольство своей страны в Москве, организовавшее его репатриацию", - добавил постпред Украины в ООН.

РФ вербует иностранцев для войны против Украины

Напомним, недавно в британской разведке рассказали, что Россия активизировала вербовку заключенных в Африке. Такая кампания была начата Москвой из-за того, что ресурс заключенных в тюрьмах уже был исчерпан, при этом диктатор Владимир Путин побаивается проводить мобилизацию.

Также перед тем стало известно, что Россия пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся пойти в армию и поехать на войну против Украины.

Ранее также сообщалось, что РФ завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии. Также захватчики свозят наемников из Кубы и Непала на временно оккупированную территорию Украины. Между тем наемники из Непала начали массово дезертировать из армии РФ.

Детальнее о том, как Россия вербует иностранцев на войну в Украине, - читайте в материале РБК-Украина.