Ищет помощь на востоке? Трамп хочет приобщить Японию к войне против Ирана

Отмечается, что Трамп может использовать встречу в Белом доме с премьер-министром Японии, чтобы настаивать на помощи в войне против Ирана, что поставит Санае Такаичи в неудобное положение, поскольку Токио взвешивает, какую поддержку страна может предоставить своему союзнику.

Ранее Трамп раскритиковал союзников за их умеренную поддержку американо-израильской военной кампании и заявил, что США не нуждаются ни в какой помощи. Однако он все еще настаивает на большем количестве кораблей для разминирования и сопровождения танкеров через Ормузский пролив.

В понедельник Такаичи заявила парламенту, что Япония не получала никакого официального запроса от Соединенных Штатов, но проверяет объем возможных действий в рамках своей конституции.

В среду американские разведывательные службы создали еще больше потенциальных неудобств для Такаичи, заявив, что ее замечания, сделанные в прошлом году в поддержку Тайваня, ознаменовали "значительный сдвиг" для японского лидера.

Такаичи утверждала, что ее позиция, которая привела к резкому ухудшению отношений Токио с Пекином, соответствует давней политике Японии.

Япония также ожидает, что Трамп попросит Токио производить или совместно разрабатывать ракеты, которые могли бы помочь восстановить запасы американских боеприпасов, истощенные войной в Иране и вторжением РФ в Украину.