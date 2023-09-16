Шуфрича арестовали, а ЕС отменил эмбарго на импорт зерна из Украины: новости за 15 сентября

Война России против Украины: последние новости

Коломойскому объявили новое подозрение

Находящемуся в изоляторе украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Ему объявлено о дополнительном подозрении по трем статьям УКУ.

В Венгрии обвинили Европу в "глобализации войны". Украина отреагировала

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Гонконг обвинил Европу в так называемой "глобализации конфликта", имея в виду войну России против Украины.

На что отреагировали в украинском МИДе. Там призвали Брюссель запросить пояснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского союза в интересах России.

Страны G7 объявят о запрете российских алмазов

Представитель правительства Бельгии в комментарии Reuters сообщил, что косвенный запрет будет объявлен в ближайшие две-три недели. Он вступит в силу в январе.

Маляр об освобождении Андреевки: это направление наступления, бои продолжаются

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ситуация на Бахмутском направлении неоднозначна. На северном фланге ВСУ пытаются сохранить позиции и высоты, а на южном - продвигаются вперед.

Германия обсуждает со Швецией и Египтом временную передачу Украине систем IRIS-T

Об этом заявил заместитель председателя комитета по обороне Омид Нурипур.

Политик прямо не назвал страны, с которыми Германия ведет переговоры. Известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2019 году Швеция получила от Германии первые системы IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.

Британия объявила ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Теперь принадлежность к ЧВК или ее активную поддержку сочтут уголовным преступлением, за которое могут назначить тюремный срок до 14 лет со штрафом или без него.

США могут передать Украине ракеты ATACMS этой осенью, - WSJ

По данным The Wall Street Journal, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена все ближе к тому, чтобы предоставить Украине ракеты ATACMS, которые Киев давно просит. Решение о передаче ракет может быть принято уже этой осенью.

Бельгия одолжит свои самолеты для обучения украинцев на F-16

Бельгия примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции", возглавляемой Нидерландами и Данией.

Министр обороны Бельгии Людовин Дедондер заявила, что в 2024 году ведомство пришлет в Данию два самолета F-16 - двухместные учебно-тренировочные F-16B - для повышения квалификации украинских пилотов, а также отряд из примерно пятидесяти военнослужащих, преимущественно технического персонала, который будет отвечать за развертывание самолетов F-16.

Крупнейший в мире производитель бриллиантов попал в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны.

Индийская компания до сих пор продолжает сотрудничать с РФ и закупает алмазы, несмотря на санкции, введенные против России в этой сфере.

Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024

Основные приоритеты госбюджета: оборона и безопасность, социальная сфера, медицина и образование, поддержка ветеранов, восстановление экономики.

Суд арестовал нардепа Шуфрича

Вчера утром к нардепу Нестору Шуфричу пришла с обысками Служба безопасности Украины. Правоохранители обнаружили дома у нардепа георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

У Шуфрича, по данным источников РБК-Украина, также был найден документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На документе также есть подпись бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Позже СБУ сообщила, что нардепу Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится, что он работал на Владимира Сивковича - агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО. Сивкович координировал российскую агентурную сеть Украины.

Уже вечером Печерский районный суд Киева отправил Шуфрича в СИЗО на два месяца.

ЕС отменил эмбарго на импорт украинского зерна

Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна с 16 сентября.

Почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения. О продлении эмбарго сообщили также Венгрия и Словакия.

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