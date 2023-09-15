Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян за сутки
Потери России в войне против Украины уже превысили 271 тысячу солдат. Украинские защитники за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 сентября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 271 440 (+470) человек ликвидировано,
- танков - 4612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 8814 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 5972 (+28) ед,
- РСЗО - 774 (+5) ед,
- средства ПВО - 521 (+4) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4714 (+17),
- крылатые ракеты - 1455 ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,
- специальная техника - 889.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные продолжают наступательные действия на двух участках фронта - Мелитопольском и Бахмутском. ВСУ продвигаются и имеют успехи. В частности, по последним данным, нашим защитникам удалось освободить Андреевку Донецкой области.
При этом россияне тоже пытаются вести наступление на востоке. Обострились бои в районе Купянска, Лимана, Марьинки. Однако наши бойцы сдерживают атаку врага.
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