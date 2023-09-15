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Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян за сутки

Украина, Пятница 15 сентября 2023 08:12
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Полтысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери россиян за сутки Фото: ВСУ "отминусовали" еще 470 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 271 тысячу солдат. Украинские защитники за сутки уничтожили полтысячи оккупантов и десятки единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 сентября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 271 440 (+470) человек ликвидировано,
  • танков - 4612 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 8814 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 5972 (+28) ед,
  • РСЗО - 774 (+5) ед,
  • средства ПВО - 521 (+4) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4714 (+17),
  • крылатые ракеты - 1455 ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,
  • специальная техника - 889.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают наступательные действия на двух участках фронта - Мелитопольском и Бахмутском. ВСУ продвигаются и имеют успехи. В частности, по последним данным, нашим защитникам удалось освободить Андреевку Донецкой области.

При этом россияне тоже пытаются вести наступление на востоке. Обострились бои в районе Купянска, Лимана, Марьинки. Однако наши бойцы сдерживают атаку врага.

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