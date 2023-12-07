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Вербует школьников в "Юнармию". Сообщено о подозрении соратнице Аксенова

Четверг 07 декабря 2023 13:04
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Вербует школьников в "Юнармию". Сообщено о подозрении соратнице Аксенова Фото: Вербует школьников в "Юнармию". Сообщено о подозрении соратнице Аксенова (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Объявлено о подозрении предательнице Елене Романовской, занимающей должность так называемой "заместительницы" главы оккупационного "правительства" Крыма. Следуя указаниям Кремля, она принудительно привлекает крымских школьников в милитаризированную организацию "Юнармия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

В рядах "Юнармии" подрастающему поколению навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине. В частности "юнармейцев" обучают тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и вообще готовят к войне против Украины.

Как пишет СБУ, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" террористы планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

"Чтобы выполнить "разнарядку" Москвы, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное привлечение учащихся к милитарному формированию страны-агрессора", - пишет пресс-служба.

В случае отказа со стороны родителей, последним угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.

Что известно о Романовской

Предательница до марта 2014 года занимала различные должности в аппарате Верховного совета Крыма. После оккупации она поддержала российских террористов. Позже ее назначили в состав местной оккупационной администрации под руководством гауляйтера Аксенова, где она руководит так называемым "Министерством труда и соцполитики".

Вербует школьников в &quot;Юнармию&quot;. Сообщено о подозрении соратнице Аксенова

Фото: Елена Романовская (t.me/SBUkr)

В частности, предательница публично поддерживает войну России против Украины и "героизирует" российских террористов. Для этого она неоднократно участвовала в "открытии мемориальных досок" на территории Крыма.

Что угрожает

Романовской сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины 0 государственная измена. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СБУ задержала вражеского информатора, который для разведки позиций ВСУ в Краматорске использовал оптические прицелы.

Также было сообщено о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю".

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