Объявлено о подозрении предательнице Елене Романовской, занимающей должность так называемой "заместительницы" главы оккупационного "правительства" Крыма. Следуя указаниям Кремля, она принудительно привлекает крымских школьников в милитаризированную организацию "Юнармия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

В рядах "Юнармии" подрастающему поколению навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине. В частности "юнармейцев" обучают тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и вообще готовят к войне против Украины.

Как пишет СБУ, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" террористы планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

"Чтобы выполнить "разнарядку" Москвы, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное привлечение учащихся к милитарному формированию страны-агрессора", - пишет пресс-служба.

В случае отказа со стороны родителей, последним угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.

Что известно о Романовской

Предательница до марта 2014 года занимала различные должности в аппарате Верховного совета Крыма. После оккупации она поддержала российских террористов. Позже ее назначили в состав местной оккупационной администрации под руководством гауляйтера Аксенова, где она руководит так называемым "Министерством труда и соцполитики".

Фото: Елена Романовская (t.me/SBUkr)

В частности, предательница публично поддерживает войну России против Украины и "героизирует" российских террористов. Для этого она неоднократно участвовала в "открытии мемориальных досок" на территории Крыма.

Что угрожает

Романовской сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины 0 государственная измена. Ей грозит 15 лет тюрьмы.