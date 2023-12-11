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Штурмовали Мариуполь и Волноваху. СБУ объявила подозрения двум предателям (фото)

Архивное фото: СБУ объявила подозрения двум предателям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Один оккупант входил в группу "Безлера"

По данным военной контрразведки СБУ, один из задержанных входил в группу террориста Игоря Безлера, где занимал "должность" пулеметчика.

После 24 февраля 2022 года он вместе с российскими войсками захватывал Волноваху и Верхнеторецкое в Донецкой области.

За это глава местной оккупационной администрации Денис Пушилин вручил подразделению фигуранта так называемый "орден республики". Впоследствии группировку боевика перебросили в район Красногоровки для штурма позиций украинских защитников, которые обороняют Авдеевку.

Второй боевик воевал против ВСУ в районе Работино

Другой предатель - житель временно оккупированного Крыма. 1 августа этого года он подписал контракт с минобороны РФ и присоединился в ряды "кадыровского" полка 42-й мотострелковой дивизии страны-агрессора.

Фото: Боевики (facebook.com/SecurSerUkraine)

"В рядах этого подразделения он штурмовал Мариуполь, а после захвата города участвовал в проведении так называемых "зачисток" против участников движения сопротивления", - говорится в заявлении.

Затем его на месяц отправили на военные учения захватчиков во временно оккупированном Бердянске. После прохождения "курсов" боевика отправили в район поселка Работино для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ на южном фронте.

Им грозит пожизненное заключение

Оба фигуранта добровольно вступили в состав боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по факту государственной измены. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Правоохранители задерживают предателей и коллаборантов в Украине

Сегодня контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

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