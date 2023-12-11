Штурмували Маріуполь і Волноваху. СБУ оголосила підозри двом зрадникам (фото)

Один окупант входив до групи "Безлера"

За даними військової контррозвідки СБУ, один із затриманих входив до групи терориста Ігоря Безлера, де обіймав "посаду" кулеметника.

Після 24 лютого 2022 року він разом із російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке на Донеччині.

За це голова місцевої окупаційної адміністрації Денис Пушилін вручив підрозділу фігуранта так званий "орден республіки". Згодом угруповання бойовика перекинули в район Красногорівки для штурму позицій українських захисників, які обороняють Авдіївку.

Другий бойовик воював проти ЗСУ в районі Роботиного

Інший зрадник - житель тимчасово окупованого Криму. 1 серпня цього року він підписав контракт із міноборони РФ і приєднався до лав "кадировського" полку 42-ї мотострілецької дивізії країни-агресора.

Фото: Бойовики (facebook.com/SecurSerUkraine)

"У лавах цього підрозділу він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні так званих "зачисток" проти учасників руху опору", - йдеться у заяві.

Потім його на місяць відправили на військові навчання загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Після проходження "курсів" бойовика відправили в район селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ на південному фронті.

Їм загрожує довічне ув'язнення

Обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за фактом державної зради. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці затримують зрадників і колаборантів в Україні

Сьогодні контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції і маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.