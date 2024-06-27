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Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: в Украине группу окупантов приговорили к 15 годам

Четверг 27 июня 2024 16:48
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Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: в Украине группу окупантов приговорили к 15 годам Иллюстративное фото: в Украине группу оккупантов приговорили к 15 годам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники взяли четырех злоумышленников в плен во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще один - задержан в ходе боевых действий под Роботиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, один из осужденных является жителем временно оккупированного Донецка. В 2015 году он вступил в подконтрольную РФ "народную милицию ДНР" и воевал против сил АТО на востоке Украины.

После начала полномасштабной войны боевик "перевелся" в снайперское подразделение оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Впоследствии он вел прицельный огонь по огненным позициям ВСУ под Авдеевкой.

Еще один преступник – житель Крыма, отбывавший наказание за тяжкие преступления в тюрьме. Там он добровольно приобщился к оккупационным отрядам "шторм-V". После непродолжительной подготовки на полигонах временно оккупированной части Запорожской области его назначили стрелком штурмового подразделения рашистов и отправили в направлении Роботиного.

Среди других осужденных - огнеметчик и два стрелка вражеских группировок "Восток" и "Кальмиус", которые воевали против Сил обороны в районах Оленевки и Волновахи.

Они признаны виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования);
  • чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Ранее РБК-Украина рассказывало, что сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ России, готовившую атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.

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