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Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: в Україні групу окупантів засудили до 15 років

Четвер 27 червня 2024 16:48
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Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: в Україні групу окупантів засудили до 15 років Ілюстративне фото: в Україні групу окупантів засудили до 15 років (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські захисники взяли чотирьох зловмисників у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного - затримали у ході бойових дій під Роботиним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, один із засуджених є мешканцем тимчасово окупованого Донецька. У 2015 році він вступив до підконтрольної РФ "народної міліції ДНР" та воював проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабної війни бойовик "перевівся" до снайперського підрозділу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Згодом він вів прицільний вогонь по вогневих позиціях ЗСУ під Авдіївкою.

Ще один злочинець - житель Криму, який відбував покарання за тяжкі злочини в тюрмі. Там він добровільно долучився до окупаційних загонів "шторм-V". Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу рашистів та відправили у напрямку Роботиного.

Серед інших засуджених - вогнеметник та двоє стрільців ворожих угруповань "Восток" та "Кальміус", які воювали проти Сил оборони в районах Оленівки та Волновахи.

Їх визнано винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування);
  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Раніше РБК-Україна розповідало, що співробітники СБУ викрили агентурну групу ФСБ Росії, яка готувала атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

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