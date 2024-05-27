Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру: в Одесской области задержали агентов ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ России, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. В частности, фигуранты "сливали" координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, "руководителем" агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана".

Мужчина лично находился на связи с представителями российской спецслужбы. К противоправной деятельности он привлек своего близкого родственника.

По заданию ФСБ фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области.

Отмечается, что россияне планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей.

Кроме того, ФСБ привлекла этих фигурантов к информационно-взрывной деятельности против нашего государства.

По данным следствия, "глава" агентурной группы лично администрировал группу поклонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей. Там он организовал сбор средств для боевиков террористических организаций "Л/ДНР".

Также фигурант создавал и распространял в сети Интернет материалы, призывающие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, он делал это через ресурс novorus.info - так называемое "центральное информагентство Новороссии".

СБУ поэтапно задокументировала разведывательно-взрывную деятельность вражеских агентов и задержала их.

Фото: СБУ задержала агентов ФСБ в Одесской области (ssu.gov.ua)

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили главе сети о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Его родственнику подозрение объявлено по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.