Штурмовики "Хартии" прорвали оборону РФ под Волчанском (видео)

Бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г." провели успешную операцию на Харьковщине, прорвав линию обороны оккупантов. В ходе боев украинские защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия".
По информации военных, операция продолжалась в течение апреля-мая 2026 года. Штурмовые группы полка "Р.У.Г." смогли пересечь линию боевого соприкосновения на одном из самых сложных отрезков фронта.
Основной задачей было выбить врага из укреплений и расширить зону контроля. В результате профессиональных действий была полностью зачищена территория в глубину до ротного опорного пункта противника.
В подразделении отмечают, что успех обеспечила слаженная работа всех групп.
"23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта, демонстрируя эффективность штурмовых действий и слаженную работу подразделений", - отметили военные.
В боях за Волчанск участвуют не только украинские бойцы, но и иностранные добровольцы, которые присоединились в ряды НГУ.
"Мы видим невероятную стойкость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину", - подчеркнули в полку "Р.У.Г".
Напомним, 23 марта 2026 года в Вооруженных силах Украины опровергли заявления о продвижении российских войск в районах Волчанска и Синьковки, отметив недостоверность информации аналитических ресурсов.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска фактически уничтожили Волчанск постоянными обстрелами и авиаударами, однако украинские силы продолжают удерживать оборону в южной части города.
Кроме того, еще в январе стало известно, что РФ пытается прорвать границу на Харьковщине, сосредотачивая силы для атак в направлении приграничных общин с целью создания "буферной зоны".