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Штурмовики A-10 и не только. Украине нужно больше авиации от союзников, - Сырский

Фото: в ВСУ призвали передать Украине штурмовики A-10 Thunderbolt (flickr by Bernie C)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо, чтобы западные союзники начали поставки большего количества авиации. Одним из вариантов могут стать штурмовики A-10 Thunderbolt.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут... Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей в помощь пехоте", - отметил Сырский. 

Он уточнил, что штурмовики A-10 смогут поддержать сухопутные войска, которые попытаются захватить инициативу в борьбе с российскими оккупантами.

"Он предназначен для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... Всего, что противостоит пехоте", - подчеркнул генерал-полковник. 

Сырский рассказал, что важную роль также могут сыграть ударные вертолеты, а именно: AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

A-10 Thunderbolt

Стоит заметить, что A-10 Thunderbolt - американский дозвуковой штурмовик, который начали производить с 1970-х годов. 

Он был принят на вооружение в США в 1976 году. Такой штурмовик является единственным самолетом ВВС США, предназначение которого состоит исключительно в том, чтобы обеспечивать непосредственную авиационную поддержку.

Американцы использовали самолет в ряде конфликтов, в том числе в ходе войны в Афганистане и операции НАТО в Сербии. 

При помощи штурмовика A-10 Thunderbolt можно запускать управляемые ракеты против авиации и наземных целей, неуправляемые ракеты и авиабомбы. 

Что ранее в Украине говорили об A-10

Напомним, еще осенью прошлого года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял о том, что Украине не нужны американские штурмовики A-10, поскольку их просто уничтожит российская противовоздушная оборона. Это касается и французского самолета Mirage 2000. 

Он отмечал, что наша страна нуждается в многоцелевых самолетах, таких как F-16, которые обеспечат преимущество в воздухе, отгонят российскую авиацию от наших границ.

 

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