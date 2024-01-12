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Штурмовики A-10 і не тільки. Україні потрібно більше авіації від союзників, - Сирський

Фото: у ЗСУ закликали передати Україні штурмовики A-10 Thunderbolt (flickr by Bernie C)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідно, щоб західні союзники розпочали постачання більшої кількості авіації. Одним з варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Я б говорив про A-10 як про один з варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", - зазначив Сирський.

Він уточнив, що штурмовики A-10 зможуть підтримати сухопутні війська, які намагатимуться захопити ініціативу у боротьбі з російськими окупантами.

"Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті", - наголосив генерал-полковник.

Сирський розповів, що важливу роль також можуть зіграти ударні гелікоптери, а саме: AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

A-10 Thunderbolt

Варто зауважити, що A-10 Thunderbolt - американський дозвуковий штурмовик, який почали виробляти з 1970-х років.

Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. Такий штурмовик є єдиним літаком ВПС США, призначення якого полягає у тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку.

Американці використовували літак у низці конфліктів, у тому числі під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії.

За допомогою штурмовика A-10 Thunderbolt можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.

Що раніше в Україні говорили про A-10

Нагадаємо, ще восени минулого року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв про те, що Україні не потрібні американські штурмовики A-10, оскільки їх просто знищить російська протиповітряна оборона. Це стосується і французького літака Mirage 2000.

Він зазначав, що наша країна потребує багатоцільові літаки, такі як F-16, які забезпечать перевагу у повітрі, відженуть російську авіацію від наших кордонів.

 

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