Штурмовики A-10 і не тільки. Україні потрібно більше авіації від союзників, - Сирський

Україні необхідно, щоб західні союзники розпочали постачання більшої кількості авіації. Одним з варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
"Я б говорив про A-10 як про один з варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", - зазначив Сирський.
Він уточнив, що штурмовики A-10 зможуть підтримати сухопутні війська, які намагатимуться захопити ініціативу у боротьбі з російськими окупантами.
"Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті", - наголосив генерал-полковник.
Сирський розповів, що важливу роль також можуть зіграти ударні гелікоптери, а саме: AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.
Варто зауважити, що A-10 Thunderbolt - американський дозвуковий штурмовик, який почали виробляти з 1970-х років.
Він був прийнятий на озброєння у 1976 році. Такий штурмовик є єдиним літаком ВПС США, призначення якого полягає у тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку.
Американці використовували літак у низці конфліктів, у тому числі під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії.
За допомогою штурмовика A-10 Thunderbolt можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.
Нагадаємо, ще восени минулого року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв про те, що Україні не потрібні американські штурмовики A-10, оскільки їх просто знищить російська протиповітряна оборона. Це стосується і французького літака Mirage 2000.
Він зазначав, що наша країна потребує багатоцільові літаки, такі як F-16, які забезпечать перевагу у повітрі, відженуть російську авіацію від наших кордонів.
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