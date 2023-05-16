Штурмовая бригада "Лють" готова к контрнаступлению, - Нацполиция

Об этом заявил в.и.о. главы Нацполиции Иван Выговский, передает РБК-Украина со ссылкой на Управление коммуникации НПУ .

Он, а также его заместитель Александр Фацевич и комбриг Александр Нетребко, проверили готовность бригады на боевом согласовании на Днепропетровщине. По словам Выговского, опыт прохождения службы в бригаде "Лють" новый как для бойцов, так и для Нацполиции.

Он отметил, что опыт прохождения службы в штурмовой бригаде "Лють" новый как для Национальной полиции, так и для каждого бойца. При этом подчеркнул, что личный состав бригады мотивирован и готов к контрнаступлению.

"Глава ведомства поблагодарил полицейских за позицию, решительность, мужество и силу и пожелал после каждого боевого выезда возвращаться домой невредимыми и с победой", - говорится в сообщении.