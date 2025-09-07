Штурмы, диверсии и битва в Черном море: ГУР показало видео уникальных боевых операций
Украинские военные показали уникальные кадры спецоперации в разных точках фронта ко Дню военной разведки.
Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram.
На видео показаны кадры спецопераций, которые снимали сами бойцы ГУР. В частности, штурмовые операции, поднятие флага Украины на освобожденных землях. А также эпизоды большой битвы на Черном море, работу диверсантов во вражеском тылу.
Разведчики показали операции с дальнобойными ударами по врагу и работу боевых катеров.
"Незаурядные задачи, особые радости, должное признание - работа разведчика - лучшая в мире", - подписано видео.
Ранее мы писали о том, что украинские разведчики не дали российским оккупантам прорваться в Днепропетровскую область. На опубликованном видео видно, что защитники разбомбили вражеские укрытия.