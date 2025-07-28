ВСУ держат оборону под сильным давлением: Генштаб обновил карту боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Россияне применили авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Агрессор наносил удары по районам населенных пунктов Чугуновка, Шевяковка (Харьковщина), Родинское, Мирноград, Николаевка, Покровск (Донецкая область), Белогорье, Новоандреевка, Заречное, Степногорск (Запорожье), Львов (Херсонщина).

В ответ Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также одну пушку и радиолокационную станцию.

Направления боевых действий:

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы остановили 9 штурмовых действий. Враг нанес 14 авиаударов, сбросил 31 КАБ, совершил 363 обстрела, из них 6 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. 7 раз агрессор атаковал украинские позиции вблизи Волчанска, Зеленого, Фиголевки, Западного и в направлении Петро-Ивановки.

Купянское направление. 6 атак зафиксировано - все отбиты в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

Лиманское направление. 18 раз атаковали россияне, пытаясь прорвать оборону возле Грековки, Среднего, Григорьевки и Шандриголово.

Северское направление. Защитники Украины остановили 9 атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

Краматорское направление. Один бой зафиксирован вблизи Ступочек.

Торецкое направление. Враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

Покровское направление. Наибольшая активность - 57 атак. Бои продолжались вблизи Владимировки, Мирнограда, Новоэкономичного, Разино, Миролюбовки, Лисовки, Зверевого, Удачного, Орехового, Алексеевки, Полтавки, Котлиного, а также в направлениях Покровска, Белицкого, Новоукраинки, Новопавловки, Заповедного, Родинского.

Новопавловское направление. 10 раз пытался прорваться в районах Зеленого Поля, Новодаровки, Поддубного, Мирного, а также в направлениях Андреевки-Клевцово, Темировки, Александрограда.

Гуляйпольское и Ореховское направления. Наступательных действий противника не зафиксировано.

Приднепровское направление. 5 попыток наступления в направлении Приднепровского.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.