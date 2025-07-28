ВСУ держат оборону под сильным давлением: Генштаб обновил карту боевых действий
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Россияне применили авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Агрессор наносил удары по районам населенных пунктов Чугуновка, Шевяковка (Харьковщина), Родинское, Мирноград, Николаевка, Покровск (Донецкая область), Белогорье, Новоандреевка, Заречное, Степногорск (Запорожье), Львов (Херсонщина).
В ответ Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также одну пушку и радиолокационную станцию.
Направления боевых действий:
Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы остановили 9 штурмовых действий. Враг нанес 14 авиаударов, сбросил 31 КАБ, совершил 363 обстрела, из них 6 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. 7 раз агрессор атаковал украинские позиции вблизи Волчанска, Зеленого, Фиголевки, Западного и в направлении Петро-Ивановки.
Купянское направление. 6 атак зафиксировано - все отбиты в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.
Лиманское направление. 18 раз атаковали россияне, пытаясь прорвать оборону возле Грековки, Среднего, Григорьевки и Шандриголово.
Северское направление. Защитники Украины остановили 9 атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.
Краматорское направление. Один бой зафиксирован вблизи Ступочек.
Торецкое направление. Враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.
Покровское направление. Наибольшая активность - 57 атак. Бои продолжались вблизи Владимировки, Мирнограда, Новоэкономичного, Разино, Миролюбовки, Лисовки, Зверевого, Удачного, Орехового, Алексеевки, Полтавки, Котлиного, а также в направлениях Покровска, Белицкого, Новоукраинки, Новопавловки, Заповедного, Родинского.
Новопавловское направление. 10 раз пытался прорваться в районах Зеленого Поля, Новодаровки, Поддубного, Мирного, а также в направлениях Андреевки-Клевцово, Темировки, Александрограда.
Гуляйпольское и Ореховское направления. Наступательных действий противника не зафиксировано.
Приднепровское направление. 5 попыток наступления в направлении Приднепровского.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек.
Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 235 беспилотников оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники оккупантов.
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