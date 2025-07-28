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Минус 1000 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага

Понедельник 28 июля 2025 07:24
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Минус 1000 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага Фото: ВСУ уничтожили 1000 оккупантов (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 27 на 28 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1000 российских солдат, артсистемы и одну единицу РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 050 250 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 061 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 064 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 30 826 (+4) ед;
  • РСЗО - 1450 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1201 (+0) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 393 (+235) ед;
  • крылатых ракет - 3546 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 596 (+103) ед;
  • специальной техники - 3935 (+0) ед.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22- 24.02.22- 28.07.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTиBHиKA CKЛAЛИ ~1050250 +1000 oco6oBoro cKлaAy personnel 421 . aircraft 11061 +4 TaHKиB tanks 340 reл.Konτep.A helicopters 48393 +235 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tacticall level 23064 +1 6oйoBиx 6oйoBиx6poHboBaHиxmawиH 6poHboBaHиx troop -carrying troop-carryingAFVs AFVs 3546 KpилaTи paKeTи cruise missiles 30826 +4 apTилepйcbKиxcиcTeB cиcTem artillery systems 28 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1450+ +1 PC3B MLRS 1 nиABoAHй 4oBHи submarines 56596 +103 aBTomo6илbHa TexKa Ta uиcTepHи nmΜ vehicles fuel tanks 1201 3aco6иnno nO anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3935 cneuиaлbHa TexиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений и более 5 тысяч атак врага. Оккупанты нанесли 58 авиаударов.

По данным ISW, захватчики увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках на фронте. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта.

Также аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

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