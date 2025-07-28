Минус 1000 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага
За минувшие сутки, с 27 на 28 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1000 российских солдат, артсистемы и одну единицу РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 050 250 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 061 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23 064 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 30 826 (+4) ед;
- РСЗО - 1450 (+1) ед;
- средства ПВО - 1201 (+0) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 393 (+235) ед;
- крылатых ракет - 3546 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 596 (+103) ед;
- специальной техники - 3935 (+0) ед.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений и более 5 тысяч атак врага. Оккупанты нанесли 58 авиаударов.
По данным ISW, захватчики увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках на фронте. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта.
Также аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.
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