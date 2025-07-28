Минус 1000 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага

За минувшие сутки, с 27 на 28 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1000 российских солдат, артсистемы и одну единицу РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений и более 5 тысяч атак врага. Оккупанты нанесли 58 авиаударов.

По данным ISW, захватчики увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках на фронте. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта.

Также аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

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