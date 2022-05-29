ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія легковажно витрачає бойову міць на захоплення Сєвєродонецька, - ISW

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Неділя 29 травня 2022 05:52
Росія легковажно витрачає бойову міць на захоплення Сєвєродонецька, - ISW Фото: Росія легковажно витрачає бойову міць на захоплення Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Сєвєродонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.

ISW зазначає, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Відзначається, що українські військові терплять серйозні втрати в битві за Сєвєродонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" в Маріуполі, і цілком можуть понести серйозну тактичну поразку в найближчі дні в разі падіння Сєвєродонецька, хоча такий результат ніяк не гарантований.

Захоплення Сєвєродонецька може допомогти в завоюванні решти Донецької області тільки в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєвєродонецьк, швидше за все, буде запобігати продовження великомасштабних російських наступальних операцій.

Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, як би повільним і обмеженим не був цей потік.

Раніше глава Чечні Кадиров оголосив про повне блокування "російськими добровольцями" бійців ЗСУ в межах міста. За його словами, шляхів відходу з Сєвєродонецька для українських захисників нібито не залишилося.

У свою чергу в Офісі президента спростували повідомлення з РФ. В даний момент про оточення Сєвєродонецька мова вже не йде, оскільки російські війська зазнали контратак і артилерійських ударів ЗСУ.

Місто знаходиться під українським прапором.

До слова, російська військове угруповання зазнало надлом на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу