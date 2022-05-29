Росія легковажно витрачає бойову міць на захоплення Сєвєродонецька, - ISW

Захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганську область. Однак це не принесе Росії жодної іншої істотної військової або економічної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Сєвєродонецьк важливий для окупантів на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

"Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку і матеріальну частину по всіх інших напрямках для досягнення цієї єдиної мети", - йдеться в повідомленні.

ISW зазначає, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Відзначається, що українські військові терплять серйозні втрати в битві за Сєвєродонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" в Маріуполі, і цілком можуть понести серйозну тактичну поразку в найближчі дні в разі падіння Сєвєродонецька, хоча такий результат ніяк не гарантований.

Захоплення Сєвєродонецька може допомогти в завоюванні решти Донецької області тільки в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєвєродонецьк, швидше за все, буде запобігати продовження великомасштабних російських наступальних операцій.

Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" в цілому на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси і техніку від своїх союзників, як би повільним і обмеженим не був цей потік.

Раніше глава Чечні Кадиров оголосив про повне блокування "російськими добровольцями" бійців ЗСУ в межах міста. За його словами, шляхів відходу з Сєвєродонецька для українських захисників нібито не залишилося.

У свою чергу в Офісі президента спростували повідомлення з РФ. В даний момент про оточення Сєвєродонецька мова вже не йде, оскільки російські війська зазнали контратак і артилерійських ударів ЗСУ.

Місто знаходиться під українським прапором.

До слова, російська військове угруповання зазнало надлом на Бахмутському напрямку.

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