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Росія завдала шкоди навколишньому середовищу Луганської області на десятки мільярдів

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Луганська область, Неділя 29 травня 2022 07:08
Росія завдала шкоди навколишньому середовищу Луганської області на десятки мільярдів Фото: РФ завдала шкоди навколишньому середовищу Луганської області на десятки мільярдів (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Артур Родивилов

У Луганській області російські окупанти знищили понад 17 тисяч гектарів лісу. Сума збитку навколишньому середовищу перевищує 38,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції.

Зазначається, що внаслідок пожеж отримали пошкодження території природно-заповідного фонду Національний природний парк "Кремінські ліси", гідрологічний заказник місцевого значення "Кремінські каптажі" та частина Луганського природного заповідника "Трьохізбенський степ".

"Фахівці Держекоінспекції в Луганській області за допомогою сучасних космічних технологій виявили масштабні лісові пожежі в Луганській області і зробили розрахунок збитку, який становить 38,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми вже повідомляли, що окупанти знищують унікальний заповідник під Херсоном.

Через дії російських окупантів на Кінбурнській косі виникли масштабні пожежі.

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