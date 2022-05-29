Росія завдала шкоди навколишньому середовищу Луганської області на десятки мільярдів

У Луганській області російські окупанти знищили понад 17 тисяч гектарів лісу. Сума збитку навколишньому середовищу перевищує 38,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції.

Зазначається, що внаслідок пожеж отримали пошкодження території природно-заповідного фонду Національний природний парк "Кремінські ліси", гідрологічний заказник місцевого значення "Кремінські каптажі" та частина Луганського природного заповідника "Трьохізбенський степ".

"Фахівці Держекоінспекції в Луганській області за допомогою сучасних космічних технологій виявили масштабні лісові пожежі в Луганській області і зробили розрахунок збитку, який становить 38,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми вже повідомляли, що окупанти знищують унікальний заповідник під Херсоном.

Через дії російських окупантів на Кінбурнській косі виникли масштабні пожежі.

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