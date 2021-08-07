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Штурм Капітолію в США: бунтівники вперше визнали провину за напади на поліцію

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США, Субота 07 серпня 2021 01:01
Штурм Капітолію в США: бунтівники вперше визнали провину за напади на поліцію Фото: бунтівники Капітолію зізналися в нападі на поліцію (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бунтівник Капітолія в США зізналися в нападі на поліцію під час штурму. Їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Власник спортзалу в Нью-Джерсі і житель штату Вашингтон стали першими людьми, що визнали себе винними в нападі на співробітника правоохоронних органів під час штурму Капітолію в США. Бунтівникам Капітолію пред'явлено звинувачення в нападі на поліцію в рамках спроби перешкодити засвідченню перемоги президента Джо Байдена на виборах.

Повірений Скотта Кевіна Фейрламба, 44-річного колишнього бійця змішаних єдиноборств, який володів тренажерним залом Fairlamb Fit в Помптон-Лейкс, штат Нью-Джерсі, сказав, що прокуратура домагається діапазону вироку від 3 до 4 років у в'язниці.

Також суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, наказав помістити Девліна Томпсона у в'язницю в Сіетлі після того, як він визнав себе винним у нападі на поліцейського із застосуванням небезпечної зброї - кийки. 28-річний Томпсон з Пуйаллапа, штат Вашингтон, був на волі з тих пір, як брав участь у бунті Капітолію.

За словами федеральної прокуратури, Ферламб, брат якого є агентом секретної служби США, був одним з перших, хто прорвався в будівлю Капітолію. Вийшовши з будівлі, Фаірламб турбував поліцейських, кричачи їм в обличчя і блокуючи їх проходження через натовп.

Помічник прокурора США Теджпал Чавла сказав, що Томпсон був на передовій найжорстокіших зіткнень в той день, в тунелі біля Капітолію.

"Це одна з найбільших подій внутрішнього тероризму в історії США, коли група осіб напала на цитадель нашої конституційної демократії, намагаючись повалити дійсні результати виборів президента Сполучених Штатів", - сказав Чавла.

Два тижні тому група поліцейських дала свідчення на слуханнях в Конгресі про їх зіткнення з натовпом повстанців. П'ятеро офіцерів, які того дня перебували в Капітолії, загинули, четверо з них покінчили життя самогубством. Міністерство юстиції заявило, що бунтівники напали 6 січня приблизно на 140 поліцейських. Близько 80 з них були офіцерами поліції Капітолію США і близько 60 були співробітниками столичного Департаменту поліції Вашингтона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив заяву про штурм Капітолію в США. Він вважає це спробою домогтися влади із застосуванням сили.

Раніше повідомлялося, що у США учасник штурму Капітолію отримав тюремний термін. Він не вийде на свободу 8 років.

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