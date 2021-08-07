Штурм Капітолію в США: бунтівники вперше визнали провину за напади на поліцію

Бунтівник Капітолія в США зізналися в нападі на поліцію під час штурму. Їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Власник спортзалу в Нью-Джерсі і житель штату Вашингтон стали першими людьми, що визнали себе винними в нападі на співробітника правоохоронних органів під час штурму Капітолію в США. Бунтівникам Капітолію пред'явлено звинувачення в нападі на поліцію в рамках спроби перешкодити засвідченню перемоги президента Джо Байдена на виборах.

Повірений Скотта Кевіна Фейрламба, 44-річного колишнього бійця змішаних єдиноборств, який володів тренажерним залом Fairlamb Fit в Помптон-Лейкс, штат Нью-Джерсі, сказав, що прокуратура домагається діапазону вироку від 3 до 4 років у в'язниці.

Також суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, наказав помістити Девліна Томпсона у в'язницю в Сіетлі після того, як він визнав себе винним у нападі на поліцейського із застосуванням небезпечної зброї - кийки. 28-річний Томпсон з Пуйаллапа, штат Вашингтон, був на волі з тих пір, як брав участь у бунті Капітолію.

За словами федеральної прокуратури, Ферламб, брат якого є агентом секретної служби США, був одним з перших, хто прорвався в будівлю Капітолію. Вийшовши з будівлі, Фаірламб турбував поліцейських, кричачи їм в обличчя і блокуючи їх проходження через натовп.

Помічник прокурора США Теджпал Чавла сказав, що Томпсон був на передовій найжорстокіших зіткнень в той день, в тунелі біля Капітолію.

"Це одна з найбільших подій внутрішнього тероризму в історії США, коли група осіб напала на цитадель нашої конституційної демократії, намагаючись повалити дійсні результати виборів президента Сполучених Штатів", - сказав Чавла.