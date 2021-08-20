RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штурм Капітолію в США: ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США не виявило істотних доказів централізованої змови прихильників експрезидента Дональда Трампа при штурмі Капітолію в січні 2021 року. Бунтівники не мали плану щодо того, що робити після проникнення всередину будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомило виданню знайоме з ходом розслідування джерело, ФБР знайшло мізерні докази того, що напад на Капітолій 6 січня 20201 року був результатом організованої змови з метою скасування результатів президентських виборів.

Слідчі ФБР з'ясували, що групи протестувальників, включаючи ультраправі угруповання, прагнули увірватися в Капітолій. Однак доказів того, що вони були організовані, знайти не вдалося.

"Є п'ять відсотків цих груп, які були більш-менш організовані", - уточнив співрозмовник агентства.

За його словами, бунтівники не мали планів про те, що робити після проникнення всередину Капітолію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив заяву про штурм Капітолію в США. Він вважає це спробою домогтися влади із застосуванням сили.

Раніше повідомлялося, що у США учасник штурму Капітолію отримав тюремний термін. Він не вийде на свободу 8 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКапітолій