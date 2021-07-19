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Перший вирок. У США учасник штурму Капітолію отримав тюремний термін

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Вашингтон, Понеділок 19 липня 2021 20:32
Перший вирок. У США учасник штурму Капітолію отримав тюремний термін Фото: у США учасник штурму Капітолію отримав тюремний термін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 19 липня, учаснику січневого штурму Капітолію США, який визнав себе винним, був винесений вирок. 38-річного жителя Флориди Пола Ходжкінса засудили до восьми місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Минулого місяця він визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу-зокрема, підрахунку голосів вибірників, який він допоміг відкласти, увірвавшись в зал засідань Сенату 6 січня. Він провів всередині близько 15 хвилин, одягнувши сорочку Дональда Трампа і несучи прапор Трампа.

Зазначимо, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів просило засудити його до 1,5 років позбавлення волі. Водночас захист Ходжкінса домагався умовного терміну.

Федеральний окружний суддя Рендольф Мосс заявив, що Ходжкінс сприяв вчиненню тяжкого злочину проти демократії, але заслуговує деякої поблажливості, оскільки він визнав свою провину "виключно рано" в процесі і не брав участі в насильстві 6 січня. Проте суддя засудив дії Ходжкінса.

Всього звинувачення були пред'явлені майже 550 учасникам заворушень, і, за даними Міністерства юстиції, щонайменше 230 з них були звинувачені в тому ж злочині, пов'язаному з перешкоджанням, в якому Ходжкінс визнав себе винним.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

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