Штурм Капитолия в США: ФБР не обнаружило доказательств сговора сторонников Трампа

Как сообщил изданию знакомый с ходом расследования источник, ФБР нашло скудные доказательства того, что нападение на Капитолий 6 января 20201 года было результатом организованного заговора с целью отмены результатов президентских выборов.

Следователи ФБР выяснили, что группы протестующих, включая ультраправые группировки, стремились ворваться в Капитолий. Однако доказательств того, что они были организованы, найти не удалось.

"Есть пять процентов этих групп, которые были более-менее организованы", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, бунтовщики не имели планов о том, что делать после проникновения внутрь Капитолия.