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Байден: штурм Капітолію був спробою домогтися влади силою

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Вашингтон, П'ятниця 06 серпня 2021 02:21
Байден: штурм Капітолію був спробою домогтися влади силою Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Атака на Капітолій прихильниками попереднього президента Дональда Трампа 6 січня був спробою домогтися влади за всяку ціну, використовуючи при цьому грубу силу. Таку оцінку дав чинний глава держави Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBS News.

Байден підписав документ про нагородження поліцейських золотими медалями Конгресу США - вищою нагородою законодавчого органу. Відповідна ініціатива була схвалена в березні Палатою представників, а 3 серпня - Сенатом.

"Давайте не забувати, це була насильницька спроба попрати волю американського народу, домогтися влади за всяку ціну, замінити виборчий бюлетень грубою силою", - заявив він.

Всього за захід вручено чотири золоті медалі Конгресу, дві з яких будуть виставлені в штаб-квартирі поліції Капітолію США і столичного Департаменту поліції. Третя буде передана Смітсонівському інституту, а остання медаль буде передана архітектору Капітолію для демонстрації в будівлі.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

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Джозеф Байден Капітолій
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