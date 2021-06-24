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В США створять комітет по розслідуванню заворушень в Капітолії

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США , Четвер 24 червня 2021 20:44
В США створять комітет по розслідуванню заворушень в Капітолії Фото: заворушення в Капітолії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Спікер Демократичного дому Ненсі Пелосі оголосила про створення комітету по розслідуванню заворушень на Капітолійському пагорбі. Головною метою органу буде "встановлення істини того дня".

Про це пише пресслужба BBC.

За словами спікера, комітет розслідуватиме справу стосовно заворушень, аби уникнути подібних інцидентів в майбутньому. Пелосі додала, що комітет очолюватиме лише Демократична партія.

Нагадаємо, що насильницькі протести на території Капітолію відбулися 6 січня 2021 року й були організовані прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа.

Внаслідок штурму будівлі загинуло п’ять осіб, у тому числі й співробітник поліції. Під час заворушення, членам Конгресу довелося евакуюватися, втім це не завадило подальшій сертифікації результатів виборів.

Зокрема, напад на Капітолій призвів до імпічменту Трампа, якого звинувачували у підбурюванні своїх прихильників й виборців.

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