Штурм Капітолію: "шаману" QAnon дали понад три роки в'язниці

Відомо, що першочергово прокурори просили засудити Ченслі на 51 місяць в'язниці, однак суд дав 41 місяць ув'язнення. Як аргументи прокурори наводили той факт, що Ченслі фактично був одним із ватажків бунтарів, а також опинився серед перших 30 учасників атаки, які проникли до будівлі Капітолію.

Так, сторона звинувачення заявляла, що "шаман" є однією з ключових фігур нападу і зазначала, що він залишив записку із погрозами на той момент віце-президенту США Майклу Пенсу, де було написано: "Це лише питання часу. Правосуддя прийде!".

Своєю чергою, звертаючись до суду, сам Ченслі висловив жаль про скоєне та заявив, що зробив висновки під час тюремного ув'язнення і надалі не порушуватиме закон

Через що сторона захисту звернулася до суду з проханням винести м’якший вирок, пославшись на "щире каяття підсудного за свою поведінку" та психічне захворювання, яке переслідувало його протягом багатьох років.