Штурм Капитолия: "шаману" QAnon дали более трех лет тюрьмы

Известно, что в первую очередь прокуроры просили осудить Ченсли на 51 месяц тюрьмы, однако суд дал 41 месяц заключения. В качестве аргументов прокуроры приводили тот факт, что Ченсли фактически был одним из главарей бунтарей, а также оказался среди первых 30 участников атаки, проникших в здание Капитолия.

Так, сторона обвинения заявляла, что "шаман" является одной из ключевых фигур нападения и отмечала, что он оставил записку с угрозами на тот момент вице-президента США Майкла Пенса, где было написано: "Это только вопрос времени. Правосудие придет!".

В свою очередь, обращаясь в суд, сам Ченсли выразил сожаление о содеянном и заявил, что сделал выводы во время тюремного заключения и в дальнейшем не будет нарушать закон

Из-за чего сторона защиты обратилась в суд с просьбой вынести более мягкий приговор, сославшись на "искреннее раскаяние подсудимого за свое поведение" и психическое заболевание, которое преследовало его на протяжении многих лет.