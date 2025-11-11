ua en ru
Искусственный интеллект подбирает экспертов втрое быстрее рекрутеров, - СЕО компании DevBrother Голиков

Вторник 11 ноября 2025 12:06
UA EN RU
Искусственный интеллект подбирает экспертов втрое быстрее рекрутеров, - СЕО компании DevBrother Голиков Фото: СЕО IT-компании DevBrother Юрий Голиков (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

IT-компания DevBrother анонсировала эксклюзивную разработку, недавно внедренную в созданный ими HR-сервис TalentBankAI – подбор кандидатов на вакансию с помощью исключительно искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СЕО DevBrother, AI-предпринимателя, члена ассоциаций ForbesTC и Ukrainian IT, ангел-инвестора Юрия Голикова.

По словам бизнесмена, новый инструмент позволяет компаниям находить и оценивать IT-специалистов в три раза быстрее и точнее, чем при традиционном рекрутинге.

"Мы создали технологию, где AI не заменяет человека, а усиливает его экспертизу, делая поиск кандидатов умнее и быстрее", – объясняет Голиков.

Как отмечает СЕО DevBrother, теперь платформа TalentBankAI применяет нейросетевые алгоритмы анализа данных, оценивая не только навыки и опыт специалистов, а также их мотивацию, карьерные предпочтения и соответствие корпоративной культуре тех или иных компаний.

"Благодаря предиктивной модели подбора платформа формирует краткий список кандидатов, наиболее подходящих комплексным параметрам", – говорит AI-предприниматель Юрий Голиков.

Пилотный запуск показал чрезвычайные результаты: время закрытия вакансий сократилось на 47%, релевантность подобранных кандидатов выросла на 62%, удовлетворение HR-команд – на 38%, подчеркнул AI-предприниматель.

Напомним, сервис TalentBankAI – уникальный продукт инженерных практик компании DevBrother, специализирующийся на продуктовой разработке и создании распределенных команд для заказчиков из США и ЕС. Именно там Юрий Голиков и его команда разработали внутренние AI-инструменты для автоматизации подбора специалистов, которые со временем превратились в самостоятельный продукт.

"Мы давно заметили, сколько времени HR-отделы тратят на первоначальный анализ резюме. TalentBankAI решает эту задачу в считанные минуты, повышая качество подбора и лишая рекрутеров рутины", – резюмирует Юрий.

Он также добавляет: команда DevBrother уже работает над внедрением в TalentBankAI анонимного AI-скрининга, который будет бороться с дискриминацией при отборе кандидатов, а также чат-помощника на базе ИИ для проведения первоначальных интервью.

О DevBrother

Международная IT-компания DevBrother – главное творение харьковского AI-предпринимателя Юрия Голикова. Основанная в 2016 году как локальный коворкинг-клуб, за малое время компания расширилась на два континента, открыв кроме Харькова офисы в Киеве, Вроцлаве и Нью-Йорке.

По данным ведущих аналитических сервисов, DevBrother уверенно удерживает лидерские позиции на IT-рынке и успешно развивается на фоне общей стагнации отрасли.

Подтверждением этого является расширение основного штата компании до 120 человек и базы профсообщества до 30 тысяч специалистов разного профиля, заключение многочисленных долгосрочных контрактов с корпорациями-лидерами отраслей, а также сотрудничество с перспективными стартапами вроде NeuroAge Therapeutics, сосредоточивающееся на реверсе процессов профилактики.

