Штучний інтелект підбирає експертів втричі швидше, ніж рекрутери, - СЕО компанії DevBrother Голіков

IT-компанія DevBrother анонсувала ексклюзивну розробку, нещодавно впроваджену у створений ними HR-сервіс TalentBankAI, – підбір кандидатів на вакансію за допомогою суто штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СЕО DevBrother, AI-підприємця, члена асоціацій ForbesTC та Ukrainian IT, ангел-інвестора Юрія Голікова.

За словами бізнесмена, новий інструмент дає змогу компаніям знаходити й оцінювати IT-фахівців утричі швидше й точніше, ніж за традиційного рекрутингу.

"Ми створили технологію, де AI не замінює людину, а підсилює її експертизу, роблячи пошук кандидатів розумнішим і швидшим", – пояснює Голіков

Як зазначає СЕО DevBrother, тепер платформа TalentBankAI застосовує нейромережеві алгоритми аналізу даних, оцінюючи не лише навички й досвід спеціалістів, а також їхню мотивацію, кар'єрні уподобання й відповідність корпоративній культурі тих чи інших компаній.

"Завдяки предиктивній моделі підбору платформа формує короткий список кандидатів, найбільш відповідних комплексним параметрам", – каже AI-підприємець Юрій Голіков.

Пілотний запуск показав надзвичайні результати: час закриття вакансій скоротився на 47%, релевантність підібраних кандидатів зросла на 62%, задоволення HR-команд – на 38%, підкреслив AI-підприємець.

Нагадаємо, сервіс TalentBankAI – унікальний продукт інженерних практик компанії DevBrother, що спеціалізується на продуктовому розробленні й створенні розподілених команд для замовників зі США та ЄС. Саме там Юрій Голіков і його команда розробили внутрішні AI-інструменти для автоматизації підбору фахівців, які з часом перетворилися на самостійний продукт.

"Ми давно помітили, скільки часу HR-відділи витрачають на первинний аналіз резюме. TalentBankAI вирішує це завдання за лічені хвилини, підвищуючи якість підбору та позбавляючи рекрутерів рутини", – резюмує Юрій.

Він також додає: команда DevBrother уже працює над упровадженням у TalentBankAI анонімного AI-скринінгу, який боротиметься з дискримінацією під час відбору кандидатів, а також чат-помічника на базі ШІ для проведення первинних інтерв’ю.

Про DevBrother

Міжнародна IT-компанія DevBrother – головне творіння харківського AI-підприємця Юрія Голікова. Заснована у 2016 році як локальний коворкінг-клуб, за малий час компанія розширилася на два континенти, відкривши, крім Харкова, офіси в Києві, Вроцлаві та Нью-Йорку.

Наразі, за даними провідних аналітичних сервісів, DevBrother упевнено утримує лідерські позиції на IT-ринку й успішно розвивається на тлі загальної стагнації галузі.

Підтвердженням цього є розширення основного штату компанії до 120 осіб і бази профспільноти до 30 тисяч спеціалістів різного профілю, укладання численних довгострокових контрактів з корпораціями-лідерами галузей, а також співпраця з перспективними стартапами на зразок NeuroAge Therapeutics, що зосереджується на реверсі процесів старіння мозку й профілактиці нейродегенеративних захворювань.