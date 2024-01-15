Искусственный интеллект может повлиять на 40% рабочих мест в мире, - МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала мировые правительства создать сети соцзащиты и предложить программы переквалификации, чтобы противостоять влиянию искусственного интеллекта.

"В большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, ухудшит общее неравенство - тревожную тенденцию, на которую политики должны активно реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности", - написала она.

Георгиева отметила, что широко используемая технология искусственного интеллекта может как помочь, так и повредить человеческой рабочей силе.

Она также повторила предыдущие тезисы других экспертов, отметив, что ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках. В частности, из-за того, что офисные работники считаются более подверженными риску, чем рабочие, выполняющие физический труд.

Угрозы для более развитых стран

По ее словам, в более развитых странах искусственный интеллект может повлиять на 60% рабочих мест. Впрочем, несмотря на это, примерно половина из них может извлечь выгоду от того, как ИИ способствует повышению производительности.

"Для другой половины приложения с искусственным интеллектом могут выполнять ключевые задачи, которые выполняются людьми, что может снизить спрос на рабочую силу", - отметила Георгиева.

Ссылаясь на анализ МВФ, она подчеркнула, что это приведет к снижению заработной платы и сокращению найма.

"В наиболее экстремальных случаях некоторые из этих рабочих мест могут исчезнуть", - констатировала Георгиева.

Угрозы для менее развитых стран

Ожидается, что на страны с активно развивающейся экономикой и страны с низким уровнем дохода ИИ повлияет на 40% и 26% рабочих мест соответственно.

Риски для возрастов

Георгиева предупредила, что использование искусственного интеллекта может увеличить вероятность социальных беспорядков.

Перспективы в области искусственного интеллекта

Однако, согласно оценке экономистов Goldman Sachs, сделанной в марте 2023 года, широкое внедрение искусственного интеллекта может в конечном счете повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов по всему миру благодаря использованию ИИ.

"ИИ трансформирует мировую экономику. Убедимся, что это пойдет на пользу человечеству", - написала она.