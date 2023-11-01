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Катастрофические риски. США, ЕС, Британия и Китай выступили с заявлением по искусственному интеллекту

США, Среда 01 ноября 2023 21:46
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Катастрофические риски. США, ЕС, Британия и Китай выступили с заявлением по искусственному интеллекту Фото: ряд стран выступили против ИИ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США, ЕС, Великобритания и Китай подписали общую декларацию об ИИ. Страны заметили, что это "катастрофическая опасность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Великобритания, США, ЕС и Китай подписали совместную декларацию о "катастрофической" опасности искусственного интеллекта.

В первой международной декларации, посвященной быстроразвивающимся технологиям, страны согласились, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофический риск для человечества.

Так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности искусственного интеллекта, организованного британским правительством, всего подписали двадцать восемь стран.

Развитие сервисов искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз работы ChatGPT, который начали активно использовать во многих сферах. Поэтому страны прибегают к регулированию области искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Великобритания Китай Евросоюз Искусственный интеллект
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