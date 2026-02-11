Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео)

Уничтожен во время одного из первых боевых вылетов

По данным военных, беспилотник 10 февраля вошел в зону ответственности подразделения и был оперативно перехвачен и уничтожен. Российскую новинку ликвидировали менее чем через четыре месяца после ее официальной презентации, состоявшейся в октябре 2025 года.

Россияне заявляли, что дрон способен автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км, однако во время первого применения он был быстро нейтрализован украинскими военными.

Что известно о характеристиках дрона "Клин"

По обнародованным данным, беспилотник имеет: