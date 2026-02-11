Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео)

Украинские военные уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон "Клин", который позиционировали как "шахедоподобный" беспилотник с искусственным интеллектом.
По данным военных, беспилотник 10 февраля вошел в зону ответственности подразделения и был оперативно перехвачен и уничтожен. Российскую новинку ликвидировали менее чем через четыре месяца после ее официальной презентации, состоявшейся в октябре 2025 года.
Россияне заявляли, что дрон способен автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км, однако во время первого применения он был быстро нейтрализован украинскими военными.
Недавно у российских войск появился новый реактивный беспилотник "Герань-5", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По их данным, аппарат может развивать скорость до 600 км/ч.
В разведке отмечают, что по конструкции дрон подобен иранскому Karrar, а большинство его узлов идентичны компонентам других беспилотников серии "Герань", которые изготавливают в Алабуге. Также Россия прорабатывает возможность запуска этого дрона со штурмовика Су-25.