За какие долларовые купюры банки могут брать комиссию: разъяснение НБУ

Банки Украины имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения. Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения пригодных для обращения банкнот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ .

Как отметили в НБУ, банки и обменные пункты обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые "не имеют признаков износа или получили во время обращения один или несколько признаков незначительного износа". В частности, не может быть никаких ограничений относительно долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее.

"Уже на следующей неделе НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.

Признаки износа/повреждения

Дополнительная комиссия может браться при приеме банкнот, получивших во время обращения один или несколько признаков:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

Без комиссии

К признакам незначительного износа относятся: