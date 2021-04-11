У Києві забудовник зніс історичний будинок, відкрито кримінальну справу
У центральній частині Києва забудовник зніс історичний будинок. За даним фактом прокуратура відкрила кримінальну справу.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва в Facebook.
Повідомляється, що Шевченківська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальній справі, відкритій за фактом самовільного знесення будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри. Справу відкрито за статтею "самоуправство".
Співробітники поліції вже провели огляд місця події, допитали очевидців і одержали дозвільну документацію на роботи.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні в даний час триває. Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, прибутковий будинок Уткіна знаходиться в центрі Києва, біля залізничного вокзалу. Будинком свого часу володів купець Іван Уткін, який займався продажем олійних фарб. Будинок мав двоосеву композицію фасаду, фасад мав цегляний декор, ніші, дентикул, карнизи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на місці басейну олімпійського резерву в районі Воскресенки біля парку "Аврора" побудують новий житловий комплекс.
До цього повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило підозру київському забудовнику Андрію Вавришу. Справа стосується будівництва багатоповерхівки в Борисполі.