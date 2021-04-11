У Києві забудовник зніс історичний будинок, відкрито кримінальну справу

У центральній частині Києва забудовник зніс історичний будинок. За даним фактом прокуратура відкрила кримінальну справу.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва в Facebook .

Повідомляється, що Шевченківська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальній справі, відкритій за фактом самовільного знесення будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри. Справу відкрито за статтею "самоуправство".

Співробітники поліції вже провели огляд місця події, допитали очевидців і одержали дозвільну документацію на роботи.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні в даний час триває. Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, прибутковий будинок Уткіна знаходиться в центрі Києва, біля залізничного вокзалу. Будинком свого часу володів купець Іван Уткін, який займався продажем олійних фарб. Будинок мав двоосеву композицію фасаду, фасад мав цегляний декор, ніші, дентикул, карнизи.