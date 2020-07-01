Штрафи за порушення маскового режиму можуть знизити в 100 разів

Схвалений Кабінетом міністрів законопроект про штрафи за перебування в громадських місцях без маски пропонує знизити розмір таких штрафів у 100 разів. Передбачається, що людей будуть штрафувати на 170-255 гривень.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба міністерства.

За його словами, законопроект покликаний посилити відповідальність власників громадських закладів і маршруток. Штрафи будуть призначатися за перебування в громадських місцях та транспорті без масок або респіраторів.

"При цьому штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені. Так, за загальними правилами карантину, які діють сьогодні, штраф за відсутність маски для громадян складає 17 000 гривень. Законопроектом передбачено штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - це лише 170-255 гривень", - зазначив Малюська.

У той же час для посадових осіб штрафи залишаються незмінними, а для юридичних осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 до 5 100 гривень.

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявляв, що українців будуть активніше штрафувати за недотримання соціальної дистанції та масочного режиму.

Сьогодні у Києві посилили карантин, нові заходи стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.