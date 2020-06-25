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Кабмін попередив українців про покарання за відсутність масок і соцдистанції

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 14:08
Кабмін попередив українців про покарання за відсутність масок і соцдистанції
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль також зазначив, що влада штрафує установи за недотримання карантину

Кабінет міністрів попереджає українців про продовження політики покарань за порушення карантину. Йдеться про недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну, передає РБК-Україна.

"Ми почали з понеділка акцію по накладенню штрафів переважно на установи, які не дотримуються карантинних обмежень. Але, шановні громадяни України, ми будемо продовжувати політику покарань за недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму, заходів дезінфекції", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, Шмигаль наголосив, що в Україні триває тенденція зростання захворюваності на коронавірус, а це значить, що країна входить у серйозну хвилю захворюваності COVID-19.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання числа випадків коронавірусу, то пік захворювання може трапитися у середині літа.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинДенис Шмигаль
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