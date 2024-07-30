Непристегнутые ремни безопасности в машине: какое наказание грозит водителям и пассажирам

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала управляющий партнер адвокатского бюро "Коць та партнери "Де факто" Елизавета Коць.

Какой штраф могут выписать за непристегнутый ремень безопасности

Согласно части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет наложение штрафа в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Сейчас это составляет 510 гривен.

Юрист уточнила, что, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), перевозка пассажиров, не пристегнувшихся ремнями безопасности, запрещена.

"Таким образом, водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность пассажиров, которых он перевозит. Это значит, что водитель обязан не только сам пользоваться ремнями безопасности, но и контролировать, пристегнулись ли все пассажиры", - объяснила Коць.

Она добавила, что штраф может получить:

как водитель, перевозивший непристегнутого пассажира

так и сам пассажир, ехавший без ремня безопасности

"Если речь идет о такси и пассажир отказывается пристегиваться, таксист имеет право ему отказать в поездке", - подчеркнула эксперт.

В заключение она добавила: последние статистические данные свидетельствуют о том, что "каждый второй водитель в Украине не пристегивается и не следит за тем, пристегнулись ли его пассажиры".

Может ли игнорирование ремня безопасности привести к уголовному наказанию

Согласно статье 286 Уголовного кодекса, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - если оно привело к телесным повреждениям потерпевшего средней тяжести - может наказываться:

или штрафом от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 000 грн до 85 000 грн)

или исправительными работами сроком до 2 лет

или арестом на срок до 6 месяцев

или ограничением свободы на срок до 3 лет

При этом речь идет также о лишении права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Если же нарушение повлекло за собой тяжкое телесное повреждение или смерть потерпевшего, оно наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет - с лишением права управлять ТС сроком до 3 лет или без такого.

Между тем нарушения, повлекшие гибель нескольких лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет - с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Следует уточнить, что под транспортными средствами в этой статье следует понимать все виды автомобилей, тракторы и другие машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические ТС.