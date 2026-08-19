Штрафы и изъятие прав: новые наказания для "гонщиков" готовят к рассмотрению в Раде

В Украине планируют ужесточить наказание для систематических нарушителей ПДД. Законопроект № 15348 уже готовят к первому чтению в Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексея Билошицкого в эфире телеканала "Мы-Украина".
Новый законопроект предусматривает разные уровни ответственности в зависимости от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.
По словам Билошицкого, правоохранители рассчитывают на быстрое прохождение документом голосования в Раде.
Законопроект должен ввести градацию ответственности за превышение скорости.
"Он как раз призван градуировать ответственность, когда каждое последующее нарушение - на 20, 40, 60, 80 километров - имеет свой соответствующий уровень ответственности", - говорит Билошицкий.
Также он назвал этот законопроект первым шагом к более строгой ответственности для систематических правонарушителей.
Как говорит Билошицкий, во время расследования некоторых ДТП правоохранители сталкиваются со случаями "рецидива". Виновники уже имели десятки предварительных нарушений, однако снова "забыли" о правилах.
"И здесь мы должны говорить о том, что в обязательном порядке для систематических нарушителей не действует стандартная ответственность, она должна быть другой", - говорит он.
Правоохранитель привел пример других стран, где широко используется система штрафных баллов. А за их накопление - более суровые санкции.
Среди возможных мер Билошицкий назвал также временную остановку права управления или его лишение.
Ранее РБК-Украина писало, что 23-летнему водителю Volkswagen Golf, утром влетевшему в остановку общественного транспорта в Киеве, объявили о подозрении. Из-за его действий погибли две женщины.
Также глава патрульной полиции подчеркнул, что эта трагедия вновь поднимает вопрос адекватности наказания за опасное вождение, которое является одной из основных причин ДТП с пострадавшими и погибшими.
Кроме того, в Украине усилят ответственность за систематические нарушения ПДД, вернутся патрули "Фантом" и не только.