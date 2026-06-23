Штрафы за превышение скорости вырастут до 17 тысяч гривен: нардеп назвала суммы

"В Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости", - написала депутат.

По ее словам, соответствующий законопроект разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

Документ называется "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах".

Какие штрафы действуют сейчас

В настоящее время в Украине предусмотрены следующие штрафы за превышение скорости:

свыше 20 км/ч - 340 гривен;

свыше 50 км/ч - 1700 гривен.

Какие штрафы предлагают ввести

Законопроект предусматривает следующие размеры штрафов:

свыше 20 км/ч - 680 гривен;

свыше 40 км/ч - 2040 гривен;

свыше 60 км/ч - 2720 гривен;

свыше 80 км/ч - 3400 гривен;

пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.

На данный момент законопроект еще не принят Верховной Радой.