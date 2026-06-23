Штрафы за превышение скорости вырастут до 17 тысяч гривен: нардеп назвала суммы

В Верховной Раде готовят законопроект о существенном увеличении штрафов за превышение скорости на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от партии "Слуга народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram.
"В Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости", - написала депутат.
По ее словам, соответствующий законопроект разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.
Документ называется "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах".
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В настоящее время в Украине предусмотрены следующие штрафы за превышение скорости:
Законопроект предусматривает следующие размеры штрафов:
На данный момент законопроект еще не принят Верховной Радой.
Напомним, уже в этом году в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей. За определенное количество нарушений людей будут лишать водительских прав.
Также стало известно, что на автомобильных дорогах Украины заработали еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).
Кроме того, мы рассказывали, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).