Штрафы облэнерго от НКРЭКУ несут больше вреда, чем пользы, - эксперт

Наложениями штрафов на операторов систем распределения за отключение света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наносит больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Баранюка.

"При условии военного времени решения о привлечении к ответственности несут больше вреда, чем привносят дисциплины. Руководители и персонал этих электроэнергетических компаний, переутомленных работой, получают чрезмерную моральную нагрузку со стороны государства - выглядит неправильно", - сказал он.

Баранюк добавил, что вместо наложения штрафов сейчас нужно приступить к наработке нормативной базы, которая подгонит требования компаний к условиям военного времени и имеющимся технологическим возможностям.

Он подчеркнул, что такие решения Регулятора создают у людей впечатление, что в отключениях света должны исключительно распределительные компании, а не ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

"Я призываю комиссию иметь достаточно сил, чтобы прекратить неадекватное наказание компаний и ограничиться формальным предупреждением", - подытожил Баранюк.

Напомним, ранее Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым

Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в регионах прифронтовых.