Облэнерго делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии, - Госэнергонадзор

Операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины.

Согласно ему, с начала года Госэнергонадзор получил более 3 тыс. обращений от украинцев, треть из которых касалась якобы несправедливого распределения электроэнергии между потребителями.

"Инспекция тщательно изучает каждый подобный случай. В большинстве оператор систем распределения находит возможность осуществить переключение потребителей к другим электрическим объектам с целью справедливого распределения электроэнергии между потребителями", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в некоторых случаях такое переключение невозможно из-за объектов критической инфраструктуры, которые питаются через общие электрические объекты и сети. Поэтому не всегда есть возможность соблюдать графики ограничения электроснабжения для некоторых потребителей, которые питаются через общие сети с объектами критической инфраструктуры.

Также часть обращений касается отключения электроснабжения как такового, поскольку у потребителей создается впечатление, что операторы систем распределения ограничивают электроснабжение по своему усмотрению без каких-либо причин.

"По этому поводу следует напомнить, что страна находится в состоянии войны с российской федерацией. Отсутствие света - вина исключительно агрессора, системно разрушающего украинскую инфраструктуру. Энергетики, иногда ценой своей жизни, круглосуточно и без выходных держат энергетический фронт, восстанавливая и ремонтируя энергооборудование", - подытожили в Госэнергонадзоре

Напомним, с октября Россия начала террористические атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.